Il Montpellier ha avanzato un’offerta per Agustín Rossi, il portiere del Boca entrato da tempo nel mirino dell’Udinese per il dopo Musso. Il club francese vorrebbe assicurarsi il giocatore mediante la formula del prestito con obbligo di acquisto, ma al momento l’offerta è ritenuta insufficiente e il Boca resta in attesa di ulteriori sviluppi nelle negoziazioni per il portiere argentino.