Mercato Udinese – Ascoli, Bajic è un nuovo giocatore del Picchio

Dopo aver formalizzato l’acquisto del 28enne greco Apostolos Vellios (contratto biennale), l’Ascoli puntella ulteriormente l’attacco con Riad Bajic. E’ conclusa la trattativa imbastita da giorni con l’Udinese per l’approdo nel capoluogo piceno del 26enne centravanti bosniaco di proprietà dell’Udinese fino al 30 Giugno 2022. I due club, che già avevano collaborato nell’ambito dell’operazione Aly Mallè, hanno trovato l’accordo per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, con il ragazzo che è già arrivato in città per visite mediche, tampone e firme sui contratti. E’ quanto si legge su picenotime.it

FONTE Picenotime.it