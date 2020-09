Secondo quanto riporta Sportitalia, il Parma ha accelerato sensibilmente nelle ultime ore per Antonin Barak, espressamente richiesto da Liverani che lo aveva già diretto a Lecce. L’ok del giocatore al trasferimento in Emilia sarebbe già arrivato: adesso, a Marcello Carli non resta che trovare l’intesa economica con l’Udinese.

FONTE Parmalive.com