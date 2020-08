Mercato Udinese, Cristo González verso il rientro in Spagna

Cristo González sembra aver trovato un posto nel calcio spagnolo. L’attaccante è tornato all’Udinese dal prestito all’Huesca, ma pare solo per definire il suo futuro. La cosa più probabile è che tornerà in Spagna per continuare a crescere come calciatore, ancora non è deciso però in quale squadra. Secondo il giornalista Manoj Daswani, l’elenco dei corteggiatori è lungo: squadre come CD Leganés, RCD Mallorca, Espanyol, Albacete e AD Alcorcón e le due neopromosse, Cádiz CF e SD Huesca.

Sempre che Gotti non decida in ultimo di voler trattenere il giocatore nella scuderia bianconera.