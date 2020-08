Rodrigo De Paul è un altro dei calciatori che può far felici le casse del Valencia. L’argentino potrebbe lasciare l’Udinese per una cifra che si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Il club spagnolo ha mantenuto una percentuale sulla futura vendita del giocatore di circa il 15%, quindi l’ex Valencia porterebbe alla società oltre 5 milioni, non proprio noccioline.

FONTE Plazadeportiva