Il Göztepe, club che milita nella Super Lig, prima divisione turca, avrebbe puntato gli occhi sull’attaccante Lukasz Teodorczyk.

Il giocatore polacco ha trovato poco spazio nell’Udinese, complici anche i diversi infortuni, raccogliendo in questa stagione solo 16 presenze – 14 in campionato e 2 in Coppa Italia – e fornendo 1 assist. In maglia bianconera sono 32 le presenze complessive dalla data del suo arrivo, il 17 agosto 2018 e 1 gol realizzato.