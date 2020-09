Dopo il raffreddamento della pista inglese per Rodrigo De Paul, sul diez bianconero torna alla carica la Fiorentina. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Nazione, il centrocampista dell’Udinese sarebbe l’alternativa a Lucas Torreira per il ruolo in cabina di regia. Sul giocatore argentino però resta vivo l’interesse della Juventus.

FONTE Tuttomercatoweb.com