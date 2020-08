Mercato Udinese: la Juve punta De Paul e lo sponsor è nientemeno che Dybala

“Mi piacerebbe lottare per lo scudetto o per la Champions” è quanto ammesso espressamente da Rodrigo De Paul e l’idea non è così utopistica visto che la Juve lo ha inserito nella lista degli obiettivi per il centrocampo. Le due società bianconere hanno sempre mantenuto ottimi rapporti di mercato e a perorare la causa dell’argentino c’è l’amico fraterno del giocatore, Paulo Dybala.

Certo, la trattativa non è delle più semplici visti i problemi di cash dovuti alla pandemia che non risparmiano neanche i grandi club, oltretutto il Diez non vuole perdere la titolarità nella Nazionale argentina soprattutto in vista della Copa America, e per difenderla potrebbe essere disposto a ‘sacrificare’ ancora un anno prima di calcare palcoscenici illustri, restando per un’altra stagione alla corte dei Pozzo.