Mercato Udinese: la vendita di De Paul farà felice il Racing

Ha lasciato il club molto tempo fa, ma per il Racing Rodrigo De Paul resta una delle proprie bandiere nel mondo, uno di quei giocatori in cui i fan ancora si identificano e che amano molto. Ora il Diez può dare al Racing un’altra gioia – questa volta più tangibile – legata alla vendita del giocatore e resa possibile da una modifica introdotta nella disciplina del contributo di solidarietà, ossia il compenso previsto nel caso in cui un calciatore venga trasferito prima della scadenza del suo contratto. In tal caso, una percentuale pari al 5% dell’importo stabilito dal club che vende e dal club acquirente quale corrispettivo del trasferimento deve essere dedotto da quest’ultimo e distribuito in favore dei club coinvolti nella formazione del calciatore nel corso delle stagioni dal 12° al 23° anno di età del calciatore. Fino al giugno del 2020, il contributo era dovuto solo se il trasferimento aveva carattere internazionale, cioè quando il giocatore passava da una lega ad un’altra. Grazie alla modifica introdotta volta valorizzare il settore giovanile e le società non professionistiche, il “meccanismo di solidarietà” sarà distribuito anche nel caso dei trasferimenti domestici, cioè tra squadre appartenenti alla stessa lega (a meno che non vi appartenga anche il club in cui il giocatore si è formato, in quel caso il contributo non è dovuto). Tenendo conto del prezzo richiesto dall’Udinese per rinunciare a De Paul, ossia circa 30 milioni di euro, il Racing dunque riceverà una somma vicina al 1,5 milione di euro anche nel caso del trasferimento del centrocampista in una squadra italiana. Una bella notizia per il club, un po’ meno per le casse dell’Udinese.

