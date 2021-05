Mercato Udinese – Panchina: oltre ai soliti, spuntano altri due nomi

L'accordo sul rinnovo del contratto tra Luca Gotti e l'Udinese continua ad essere un rebus. La firma ancora non arriva e nel frattempo la società friulana starebbe pensando alle alternative. Il finale di stagione dei bianconeri non ha convinto nessuno. Dopo aver raggiunto la salvezza, l'obiettivo della dirigenza e soprattutto quello dei tifosi era quello di raggiungere il decimo posto. I cinque gol presi nell'ultima giornata contro i Campioni d'Italia non sarebbero andati giù alla famiglia Pozzo. Adesso, la situazione potrebbe realmente cambiare. Oltre ai soliti nomi, sono stati accostati all'Udinese altri due allenatori.Cominciamo dal primo.