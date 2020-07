Sfuma un altro obiettivo in casa Udinese. La società bianconera aveva effettuato un sondaggio per Sven Botman dell’Ajax, ma il club olandese secondo calciomercato.it avrebbe già raggiunto un accordo con il Lille per il trasferimento del giovane centrale. È quanto riferito dal ‘Telegraaf’, che parla di un’intesa sugli 8-9 milioni di euro, con il giocatore che firmerà un contratto quinquennale.