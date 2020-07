Mercato Udinese, sorpasso Montpellier per Agustin Rossi

Il Montpellier è in trattativa avanzata per il portiere 24enne Agustín Rossi. Per ora l’offerta giunta dalla Francia è ritenuta dal Boca troppo bassa, ma l’entourage del giocatore ritiene che l’accordo arriverà. Rossi era nel mirino dell’Udinese, ma la trattativa era entrata in stallo a causa del coronavirus. “In questo momento, ciò che è sul tavolo è una proposta dalla Francia. Spero che nei prossimi giorni possa concretizzarsi, siamo molto vicini all’accordo. La trattativa con l’Italia era stata sospesa a causa della pandemia e non è stato possibile portarla avanti” ha detto Miguel González, agente del portiere del Boca, ai microfoni di Radio La Red.