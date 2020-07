Mercato Udinese – Spunta lo scambio a sorpresa in attacco

Udinese news, suggestiva ipotesi di scambio in Serie A

MERCATO UDINESE – I friulani sono riusciti a salvarsi con alcune giornate d’anticipo, nonostante durante l’anno sia apparso evidente una carenza per quanto concerne il reparto avanzato, capace di siglare appena 36 reti in 37 partite. Il giocatore che si è maggiormente distinto sotto porta è stato Kevin Lasagna, che ha timbrato il cartellino 10 volte. Proprio il rendimento dell’attaccante bianconero ha attirato l’interesse di numerosi club italiani, in primis la società di De Laurentiis che vorrebbe portare all’ombra del Vesuvio il capitano dell’Udinese. Pozzo valuta il suo gioiello non meno di 25 milioni, ma i partenopei potrebbero offrire Petagna come contropartita tecnica gradita al club friulano.