Secondo quanto riferito da Hurriyet il centrocampista Dorukhan Tokoz, classe ‘96, ha risolto il proprio contratto con il Besiktas in maniera unilaterale. Il turco potrebbe adesso sbarcare in Serie A a parametro zero visto il forte interesse da parte dell’Udinese, che già l’aveva cercato nella passata stagione.

FONTE Tuttomercatoweb.com