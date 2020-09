Kevin Bonifazi è un nuovo giocatore dell’Udinese. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il difensore 24enne è arrivato in giornata a Udine per completare le visite mediche, seguirà la firma del contratto. La Spal lo aveva riscattato dal Torino alla cifra di 11 milioni di euro, e ora lo cede in prestito oneroso con diritto di riscatto alla società friulana che ora può liberare William Troost-Ekong, direzione Watford.