Mercato Udinese – Il messaggero conferma tutto: “Ha detto sì all’Udinese”

1 di 2

Il punto

Jens Styger Larsen

Il team bianconero continua il suo processo di crescita e vuole provare a fare il possibile in vista dell'ultima partita di questo campionato. Una competizione divisa in più parti, visto che all'inizio la squadra non è riuscita a rendere al meglio, ma nell'ultimo periodo hanno reso in maniera a dir poco incredibile, con una media punti da Europa.

Ora l'ultimo ostacolo per poter confermare la dodicesima posizione è la Salernitana di Davide Nicola. Stiamo parlando di una squadra che vuole fare di tutto pur di conquistare la salvezza. Non è un caso che all'Arechi di Salerno ci si aspetta il tutto esaurito. Proprio per premiare fino alla fine la società granata.

Intanto il team bianconero ha iniziato a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione. Si vogliono ipotecare determinati movimenti e fare il possibile in ottica futura. Lasciare la squadra competitiva per poter puntare in alto in vista della prossima annata. Questo è l'obiettivo bianconero. Un giocatore ha detto sì ai bianconeri. Ecco il suo profilo <<<