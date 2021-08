Calciomercato Udinese – Il Messaggero Veneto sorprende tutti: si può fare!

L'Udinese targata Luca Gotti è già completamente diversa rispetto a quella dell'anno scorso. Musso e De Paul non ci sono più. Il mercato in entrata ha accolto Padelli, Silvestri, Udogie e Samardzic. E' evidente il fatto che si possa fare qualcosina in più. Pierpaolo Marino si starebbe muovendo. Il ds bianconero ha promesso al suo allenatore di potenziare la squadra nei vari reparti. La famiglia Pozzo però vuole scegliere accuratamente il suo nuovo acquisto. Molto spesso vi abbiamo parlato di quanto sia importante e urgente prendere un nuovo centravanti. Allo stesso tempo, però, costruire anche una difesa all'altezza deve essere un obiettivo della società. A tal proposito, il Messaggero Veneto ha chiarito che cosa sta accadendo. I nomi in ballo sono 2. La situazione sta diventando intrigante <<<