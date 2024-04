Mercato Udinese – Messaggio social di Success e addio più vicino: il punto

Isaac Success continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il calciatore nigeriano, però, sta trovando sempre meno spazio sul campo da gioco. Proprio per questo motivo si inizia a valutare anche un possibile addio e l'inizio di una nuova avventura lontano da Udine e dall'Udinese .

Attraverso Instagram l'ex Watford ha postato questa frase tutt'altro che criptica: "Se non c'è cattiveria, perché le opportunità arrivano una volta sola". Segnale che il calciatore inizia a vedersi intorno e non stia più benissimo in quel di Udine. Proprio per questo motivo il club valuta anche un possibile addio, anche se al momento alla porta non si è ancora presentato nessuno.