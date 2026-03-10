La miglior stagione della sua carriera è in corso, un calciatore che quando scende in campo è praticamente infermabile e nessuno riesce a metterli il bastone tra le ruote. Questo Keinan Davis non solo è uno degli attaccanti più prolifici del nostro campionato, ma per continuità di rendimento si può collocare solamente dietro Lautaro Martinez.
Calciomercato Udinese – Milan, Inter e Juve su Davis? Tutta la verità
I neroazzurri ed i rossoneri di Milano, ma anche i bianconeri. Ecco tutti i dettagli sul possibile futuro di un calciatore come Keinan Davis
Adesso non possiamo fare altro che iniziare a pensare anche al suo futuro. L'Udinese ha le idee chiare, ma ultimamente si inseriscono voci di ogni tipo. Tutti i dettagli sui prossimi passi del bianconero <<<
