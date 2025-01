Mercato Udinese – Il Milan sonda un’attaccante bianconero? Il punto

La squadra rossonera si sta muovendo sempre più non tanto in questa sessione di mercato ma per quella estiva: Il diavolo sonda in casa Udinese

Lorenzo Focolari Redattore 9 gennaio - 11:31

La formazione di Sergio Conceiçao dovrà rispecchiare le idee dell'allenatore stesso e il piano dirigenziale futuro. Pertanto i rossoneri si stanno mobilitando per una finestra di mercato estiva molto intricante e dal marchio italiano.

Dopo aver preso visione del profilo del centrocampista Samuele Ricci, il Milan deve assicurarsi di non commettere l'errore della passata sessione estiva: l'acquisto di un'altra punta importante, dopo Morata, deve essere effettuato. Davanti a tale desiderio ecco che arriviamo in casa Udinese. L'attaccante Lorenzo Lucca piace molto sia alla dirigenza che all'allenatore. Per Conceiçao, Lucca sarebbe la sostituzione di Tammy Abraham cui futuro è certo fino a Giugno.

La domanda da porsi è: Lucca ha le qualità per essere protagonista dell'attacco del Milan? La prima risposta la dà la sua altezza di 2 metri e o1 centimetri. Con tale fisicità l'attaccante ha segnato più goal di testa nei campionati europei (5 su 7). Inoltre il mister rossonero sa come trattare le sue punte fisiche dato che in passato ha gestito Taremi in grandi palcoscenici. Sono tutte ipotesi che si potrebbero concretizzare solo a Giugno. Adesso Lucca rimarrà ad Udine e in estate se arriverà la giusta cifra i Pozzo lo lasceranno andare molto probabilmente. Ecco altre notizie di mercato: Tchatchoua sì o no? Il punto sull’affare <<<