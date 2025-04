Calciomercato Udinese – 30 milioni e non se ne parla più: Lucca al bivio

Un'annata da segnare con la matita rossa, visto che è la migliore di Lorenzo Lucca da quando è diventato un calciatore professionista. Il centravanti è già in doppia cifra ed in queste ultime sei sfide cercherà (in ogni modo) di migliorare il suo score e fare la differenza per permettere all'Udinese di conquistare la parte sinistra della classifica.