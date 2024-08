"Non si sa mai cosa può succedere nel calcio. La partenza di Jesper Karlstrom è una sorpresa per me, per tutta la società, anche per Jesper questa offerta avrebbe potuto essere una sorpresa. E' stato un giocatore importante, ha giocato due partite da 90 minuti, è un centrocampista esperto. Non abbiamo tanti giocatori per sostituirlo, spero che troveremo qualcuno sul mercato che lo sostituisca in tempi brevi". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sull'affare Ekkelenkamp <<<