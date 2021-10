Calciomercato Udinese – Bomba di mercato dall’Argentina: 6 mln sul piatto!

L'Udinese punta in alto. La società friulana ha un piano ben preciso. Dall'Argentina hanno lanciato la bomba di mercato!

I bianconeri vogliono tornare al massimo splendore. Questa rosa, sulla carta, ha tutte le potenzialità per fare molto meglio dell'anno scorso. La cessione di De Paul, sotto sotto, potrebbe anche rivelarsi un bene. Prima l'Udinese giocava attorno a un singolo, adesso invece, in campo si vede una squadra che lotta, attacca, difende e pressa insieme. La dirigenza, però, non è ancora soddisfatta.