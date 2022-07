Udinese | Modena scatenato: in arrivo un giovane bianconero e non solo

Il club emiliano avrebbe chiuso due importanti trattative in entrata. La prima riguarda un giovane bianconero, l'altra un ex dei friulani

Il club bianconero è una delle migliori squadre in Italia per quanto riguarda lo scouting la crescita dei giovani talenti. Tant'è che molti giocatori, scoperti dagli osservatori della società friulana negli anni scorsi, oggi sono diventati dei calciatori importanti e e giocano in grandi club. Non è un segreto che i talenti dell'Udinese siano molto richiesti tra i club italiani ed esteri. Tuttavia, per farli crescere nel migliore dei modi e per fargli fare esperienza, spesso è necessario cederli in prestito in squadre che possano garantire maggiore minutaggio. Un giovane bianconero, che da ormai qualche mese è entrato a far parte stabilmente della prima squadra, sarebbe molto vicino alla cessione al Modena. Ecco di chi stiamo parlando.

Il calciatore in questione è Thomas Battistella. Il centrocampista classe 2001 è sceso in campo con la maglia dell'Udinese in alcune delle prime partite stagionali. Il suo rendimento, nonostante sia praticamente ad un passo dalla cessione, è stato superiore alle aspettative, merito di mister Sottil che crede molto nelle sue potenzialità. Tuttavia, secondo i media locali, sarebbe quasi ufficiale il suo trasferimento al Modena, club che questa stagione militerà in Serie B. L'operazione non prevede un prestito, ma un trasferimento a titolo definitivo. Tuttavia, non è da escludere che l'Udinese inserisca un diritto di recompra per poter riacquistare in futuro la mezzala 20enne. I Canarini dovrebbero versare nelle casse dei friulani circa un milione di euro.

Chiuso l'acquisto di un ex bianconero

Il Modena, inoltre, avrebbe chiuso anche un altro colpo in entrata. Si tratta dell'ex difensore dell'Udinese Sebastien De Maio. Il centrale francese, che ha vestito la maglia bianconera dal 2019 al 2022, lascia la sua attuale squadra, il Vicenza, per trasferirsi a titolo definitivo al club emiliano. Farà il percorso inverso, invece, Fabio Scarsella, che firmerà con la società veneta. Ma non finisce qui. Un pezzo da 90 dell'Udinese potrebbe cambiare casacca: ecco di chi si tratta <<<