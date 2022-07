Calciomercato Udinese | Molina ha deciso, il Chelsea pure e Sottil ci crede

Nahuel Molina non ha bisogno di presentazioni. Il 24enne argentino ha disputato una stagione a dir poco sontuosa e adesso le big d'Europa hanno cominciato a chiedere informazioni sul suo conto. L'Udinese non ha problemi a rispondere alle domande. Quanto costa Molina? Servono tra i 25 e i 30 milioni di euro per portarlo via da Udine. Ed è proprio qui che volevamo arrivare.