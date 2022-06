Mercato Udinese – Muriel verso l’addio / La Dea vuole la punta bianconera

L'inizio di stagione è alle porte per l'Udinese. Il club bianconero vuole proseguire il suo percorso di crescita e fare la differenza nella prossima stagione. Le prossime settimane saranno decisive in vista dell'iiminente futuro, a causa delle numerose trattative in corso. L'arrivo di un profilo giovane sulla panchina dell'Udinese come quello di Andrea Sottil , darà inizio ad una vera e propria rivoluzione e porterà grande entusiasmo all'ambiente bianconero. In questi giorni la dirigenza e il nuovo allenatore stanno effettuando delle valutazioni sui calciatori attualmente presenti in rosa e quelli da acquistare. Per un giocatore attualmente in squadra, è forte l'interesse di un club di Serie A. Ecco cosa sappiamo.

La squadra in questione è l'Atalanta. La situazione attuale della Dea è tutt'altro che semplice. La scorsa stagione, conclusa con l'ottavo posto in campionato, è stata la peggiore degli ultimi anni. L'obiettivo di Gasperini e dei suoi ragazzi è tornare a giocare le coppe europee al più presto. Per questo motivo, sarà necessario dare il via ad un rinnovamento della rosa. Tra i nomi in procinto di cambiare squadra in questa sessione di calciomercato, pare ci sia Luis Muriel. Il colombiano è stato autore di una stagione tutt'altro che esaltante, terminata con 14 gol e 10 assist in 39 presenze, risultati ben lontani da quelli ottenuti nelle annate precedenti. Con le prime offerte in arrivo per lui, soprattutto dall'estero, ecco che l'Atalanta si ritroverà alla ricerca di un nuovo centravanti. Beto sarebbe il profilo perfetto per i bergamaschi, ma trattare con l'Udinese non sarà per nulla semplice. La richiesta della famiglia Pozzo si aggira intorno ai 25/30 milioni di euro, ma la volontà sarebbe di trattenerlo almeno per un'altra stagione. Ma le notizie di mercato non finiscono qui. L'Udinese avrebbe messo nel mirino un nuovo difensore <<<