Mercato Udinese – Muro per la cessione immediata di un attaccante chiave

Tante squadre stanno cercando la punta per Gennaio così da essere coperti per la prossima stagione: bianconeri sulla difensiva

Lorenzo Focolari Redattore 14 gennaio - 10:18

Gennaio rappresenta un mese di incertezze nonché di situazioni particolari e destabilizzanti per una squadra. Tante big del campionato italiano, stanno cercando rinforzi sia per il restante tempo della stagione, sia per quella prossima. Le offerte sono dietro l'angolo e una rosa come quella bianconera deve rimanere compatta fino all'ultimo giorno della sessione.

Lorenzo Lucca era già stato sondato dal Milan per una prossima stagione ma nelle ultime ore sembra che ci siano altre squadre sull'attaccante italiano. Atalanta e Juventus non si dichiarano escluse dalla corsa per il giocatore, anzi vorrebbero approfondire le comunicazioni con la famiglia Pozzo dato che l'attaccante servirebbe alle formazioni adesso.

La dirigenza e la squadra devono essere tutelate, pertanto laddove si dovesse optare per la cessione di Lucca a Gennaio il prezzo fissato sarebbe 30 milioni di euro. Una cifra che, considerati i tempi e i bilanci, non è facile da sborsare nemmeno per le grandi squadre. Vedremo come proseguirà la situazione nei giorni che verranno.