Nahuel Molina, il Boca si consola con un premio di 600mila euro

Anche se partirà a parametro zero per non aver raggiunto l’accordo sulle cifre del suo rinnovo col Boca Juniors, Nahuel Molina permetterà al club argentino di incassare una somma vicina ai 600 mila euro a titolo di indennità di formazione. Il terzino destro è tornato dal suo prestito al Rosario Central all’inizio dell’anno e doveva essere preso in considerazione dal tecnico Miguel Ángel Russo, tuttavia, essendo sorti conflitti in merito al rinnovo contrattuale, la dirigenza xeneize aveva deciso di tenerlo fuori dal progetto della squadra fino a cose risolte. L’agente di Molina si aspettava un aumento considerevole in merito al trattamento economico che non era stato mai aggiornato da quando il giocatore aveva firmato per la prima volta come professionista cinque anni addietro, ma evidentemente così non è stato. Sebbene ci siano offerte concrete dalla Spagna (piace al Siviglia), dalla Germania e dalla Turchia, voci insistenti di mercato danno come destinazione del terzino proprio l’Udinese, dove Molina potrà raggiungere i suoi connazionali Musso e De Paul.

FONTE infobae.com