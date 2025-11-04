15 punti ed una squadra che si trova ufficialmente in zona Europa, l'obiettivo adesso è quello di trovare continuità e mettere in difficoltà un'altra big del nostro calcio: la Roma del Gasp. Un impegno tutt'altro che semplice e proprio per questo motivo la società sta cercando di arrivare nel miglior modo possibile.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Nani ed Inler rinnovano un top player? Il punto
udinese
Calciomercato Udinese – Nani ed Inler rinnovano un top player? Il punto
Gianluca Nani e Gokhan Inler stanno lavorando intensamente per arrivare al rinnovo di un top player della massima serie. Ecco tutti i dettagli
Nel frattempo la società sta lavorando anche con un occhio al futuro e con l'obiettivo di mettere a referto una firma di assoluto spessore. Il rinnovo contrattuale di uno dei difensori più in forma (nel corso delle ultime due stagioni) della squadra. Ecco tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA