Mercato Udinese – Nani parla di Samardzic: “Milan? Mai in lotta”

Gianluca Nani dice la sua nei confronti di Lazar Samardzic. Ecco tutti i dettagli su un calciatore fondamentale per l'Atalanta

"Il Milan si era informato si, ma non abbiamo mai intavolato una vera trattativa. L'Atalanta invece ha fatto l'offerta giusta, è stato il club che ha voluto di più il calciatore". Una telenovela durata diverso tempo, ma che come spesso accade ha visto un club come quello di Bergamo padrone quando si tratta di un calciatore di suo interesse.