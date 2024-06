Mercato Udinese | Nani su Perez: “Non tutti verranoverranno venduti

Gianluca Nani, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato a riguardo degli interessamenti di mercato per Nehuen Perez. "Non piace solo all'Atalanta. Non mi sorprende perché è un difensore molto forte. Questi interessamenti ovviamente rendono onore a noi e alla famiglia Pozzo che ha sempre avuto l'abilità di scovare nuovi talenti. Ma questo non vuol dire che tutti verranno venduti. L'argentino piace a tanti club ma al momento non ci sono trattative avviate".