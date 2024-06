Calciomercato Udinese – Nani su Samardzic: “Contatti con Lotito, ma…”

"Non posso negare di aver parlato con Lotito, ma non è stato già un passo diretto allo sviluppo di una trattativa bensì una chiacchierata per capire lo stato della situazione. Non è un mistero che Samardzic piaccia alla Lazio e che lo abbia nel mirino da qualche tempo, persino quando era in trattativa con l'Inter. In ogni caso è stato un confronto complessivo per fare il punto su eventuali movimenti. Non è detto che porti una cessione perché noi siamo contenti del ragazzo e sappiamo che può ancora migliorare tantissimo". Tutto fermo sul mercato in uscita, ma in entrata si muove qualcosa? Ecco il punto su Sanchez <<<