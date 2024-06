Calciomercato Udinese / Nani su Walace: “Voleva tornare in patria”

Giornata di resoconti in casa Udinese. Il Group Technical Director dell'Udinese, Gianluca Nani , ha svelato a che punto è arrivata la trattativa tra Walace e Cruzeiro : "La trattativa non è conclusa anche se ho parlato con i dirigenti del Cruzeiro, però possiamo definire l'operazione ben avviata .

Il direttore ha poi proseguito:" Mancano dettagli, visite e firma ma hanno puntato fortemente su Walace. Una sua partenza non ci farà trovare impreparati. Pesa molto la volontà del giocatore di tornare in patria nonostante il grande attaccamento alla terra friulana. Allo stesso modo è vero che al nuovo mister piaccia fare un gioco diverso, di possesso e dinamico. È probabile che si cercherà di sostituirlo con un elemento di discontinuità rispetto al passato per andare incontro alle richieste di Runjaic".