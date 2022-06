Calciomercato Udinese – Napoli prova il colpo dal Friuli / Non è Deulofeu

Il team bianconero vuole continuare a sorprendere e dire la sua nei confronti delle altre società. Sicuramente non sarà semplice replicare lo scorso finale di stagione, ma si vuole fare il possibile per poter sorprendere tutti.

Dallo scorso maggio (dopo la partita contro la Salernitana) sono cambiate diverse situazioni . Ora tocca alla dirigenza fare il possibile e mettere le pezze sia in entrata che in uscita. Sono diverse le voci di mercato che continuano a riempire le giornate dei tifosi friulani.

Le prossime ore potrebbero essere decisive sia in entrata che in uscita. Sono due i giocatori che hanno già preparato le valigie e non vedono l'ora di iniziare una nuova avventura. Stiamo parlando di Gerard Deulofeu e Nahuel Molina.