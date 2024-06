Mercato Udinese | Napoli e Fiorentina duellano per Lucca: il punto

Lorenzo Lucca verrà riscattato dal Pisa per 8 milioni di euro. Una cifra che i friulani pagheranno per avere a titolo definitivo l'attaccante italiano ma che faranno fatica a trattenere visto che le estimatrici non mancano. Il Napoli attende alla finestra, visto che Antonio Conte vorrebbe una punta di peso oltre a Simeone. Il rapporto tra le due società è stretto e non è da escludere che ci saranno incontri in futuro, anche se ora non c'è nulla di concreto. Stesso discorso per la Fiorentina di Raffaele Palladino che ha chiesto alla dirigenza viola un centravanti. Retegui e Lucca sono i profili preferiti. L'Udinese parte da almeno 15 milioni di euro.