Calciomercato Udinese – Ormai è chiaro: in arrivo un’offerta da capogiro

Il risultato di ieri è sta la prova chiara che la squadra è cambiata ed ora vuole puntare in alto. Una vittoria che porta il team al dodicesimo posto (in attesa del match del Bologna) e potrebbe anche permettere al tecnico Gabriele Cioffi di confermare la sua presenza all'interno del team per diverse stagioni. Solo in questo modo si potrebbe aprire un vero e proprio ciclo.