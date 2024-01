Mercato Udinese | Il Napoli riflette su Perez: Ostigard verso la permanenza

Cambiano gli scenari in casa friulani: ora il centrale argentino non è più una priorità per i campani. Si va verso la permanenza a Udine

Il Napoli ha l'accordo con l'Udinese, ma il club friulano in questo momento non ha ancora trovato un sostituto. Le valutazioni sono in corso e potrebbero portare ad una scelta definitiva nelle prossime ore. Anche perchè, a questo punto, Ostigard non sarà inserito nella trattativa.