Calciomercato Udinese – Il Napoli tenta il colpo / Pronti dieci milioni

Il team bianconero continua il suo momento di crescita. Stiamo parlando di una squadra che ha messo in difficoltà tutte le società del nostro campionato, inclusi gli attuali campioni d'Italia. Oggi pomeriggio ci sarà un altro incontro molto importante contro un avversario in grado di fare la differenza e che non vede l'ora di portare a casa i tre punti.