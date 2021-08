Calciomercato Udinese – Ufficiale: Nehuén Pérez è bianconero ma…

Nehuén Pérez è un nuovo calciatore dell'Udinese. Non è stato facile strapparlo dalle grinfie di Simeone ma alla fine ha vinto Marino. L'Udinese ha un nuovo difensore centrale. Se tutte le voci sono vere, bisogna fare i complimenti a Pierpaolo Marino e alla famiglia Pozzo per il grande acquisto. Ma chi è Perez?

Stiamo parlando di un ragazzo argentino classe 2000. Ha 21 anni ed è alto 1 metro e 84 cm. E' veloce, scattante e soprattutto ha tanta voglia di mettersi in mostra. L'Atletico non voleva lasciarlo andare. I Colchoneros hanno fatto il possibile per trattenerlo ma alla fine hanno ceduto alle lusinghe del club friulano. Ma non è tutto.