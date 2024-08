Udinese – Il neo arrivato Esteves pronto per il prestito: ecco dove

Goncalo Esteves è pronto per diventare un nuovo giocatore dell'Yverdon e lo diventerà in prestito con diritto di riscatto. Una trattativa davvero atipica, visto che l'Udinese meno di 15 giorni fa aveva annunciato il suo innesto proprio per la fascia destra.

Il portoghese assieme alla società ha preferito un prestito in un campionato di seconda fascia come la Serie A svizzera per poter trovare spazio. Fondamentale per l'ex Sporting Lisbona, visto che nelle ultime due stagioni è sceso in campo con il contagocce sia con il club del Portogallo che in prestito con l'AZ.