Mercato Udinese / Nesta scarica Pafundi, la Reggiana fa retromarcia

Alessandro Nesta ha deciso e non avrà più all'interno della sua squadra un calciatore importante come Simone Pafundi . Il ragazzino classe 2006 ha tentennato troppo ed alla fine la società non ha più puntato sulle sue qualità. Adesso resta da capire quale sarà il futuro del trequartista dell'Udinese e dove potrebbe arrivare.

Tra le tante piste ce n'è una che lo porterebbe a vestire la maglia della Sampdoria. La squadra può operare solo in prestito e in questo modo rispettare i parametri imposti dalla Lega per rientrare dal debito. Vedremo se effettivamente il team di Genova chiuderà questa operazione in maniera celere.