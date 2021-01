Udinese, i numeri del girone d’andata: persi 6 punti rispetto l’anno scorso

E' appena terminato il girone d'andata di serie A con l'Udinese attualmente tredicesima a quota 18 punti. Uno score che se replicato a fine campionato può portare alla salvezza

E' appena terminato il girone d'andata di serie A con l'Udinese attualmente tredicesima a quota 18 punti. Uno score che se replicato a fine campionato può portare alla salvezza. Bisognerà però fare attenzione, perché non sempre 36 punti significano salvezza certa, anzi. I 4 punti di distacco dalla fatidica quota 40 possono comunque essere decisivi. Dunque bisognerà fare leggermente meglio per pervenire a quello che è l'unico e vero obiettivo in casa friulana. Finito il girone d'andata è anche tempo di primi bilanci per i bianconeri. L'anno scorso al giro di boa si era a quota 24 punti, dunque lo score è in negativo e recita un impietoso -6. Eppure il numero di sconfitte erano le stesse, 9. Il dato peggiorato è quello relativo alle vittorie e i pareggi, 7 e 3 l'anno scorso, 4 e 6 quest'anno.

ALTRI NUMERI - Per quanto riguarda i gol fatti meglio quest'anno: 20 a 17 mentre quelli subiti tutto è rimasto intatto: 28 erano l'anno scorso e 28 sono quest'anno. Va da sé che in questo torneo sia migliore anche la differenza reti passata da -8 a -11 di un campionato fa. Ovviamente sono numeri relativi, quelli che contano sono i punti in classifica, dove Gotti dovrà migliorare qualcosa.

SOLUZIONI - Adesso bisognerà serrare i ranghi e ripartire, magari con qualche cambio tattico, derivante anche dal mercato attivo fatto dal club friulano. L'attacco è stato rivoluzionato con Llorente al posto di Lasagna, ma non è escluso una seconda uscita, quella di Nestorovski a favore di un nuovo ingresso (Cutrone?) mentre a centrocampo anche Mandragora potrebbe essere ai saluti. L'Udinese non può dipendere solo da De Paul, che spesso se non gira, significa notte fonda per i bianconeri. C'è bisogno di qualche interprete in più a prendersi la responsabilità di essere leader in questa squadra. Le prossime risposte sono attese già dal match con lo Spezia di domenica alle 12.30, uno scontro diretto, con entrambe le compagini a quota 18 punti. Urge tornare alla vittoria.