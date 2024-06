Mercato Udinese / Niente bianconero per Valeri: è fatta col Parma

L'esterno in forza la passata stagione al Frosinone è a un passo dal vestire la maglia degli emliani: era un obiettivo per la fascia destra

Uno dei punti cardine dell'Udinese sono gli esterni. Punto che ogni anno la dirigenza punta a rinnovare senza perdere qualità. Uno degli obiettivi individuati dai bianconeri per il prossimo anno però si è accasato altrove. Infatti, il Parma sta per chiudere il suo primo colpo per la Serie A. Il club emiliano ha chiuso ormai la trattativa per l'arrivo di Emanuele Valeri che la scorsa stagione ha giocato con la maglia del Frosinone. Restano solo gli ultimi dettagli da sistemare e poi arriverà l'ufficialità, secondo quanto riporta b È ormai sfumato quindi un altro obiettivo di mercato dell'Udinese che aveva mostrato interesse per il giocatore per rinforzare la corsia di sinistra