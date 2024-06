Calciomercato Udinese | Niente Fiorentina per Lucca: ora c’è solo il Napoli

La Fiorentina ha preso in questi minuti Moise Kean. Il talentuoso attaccante italiano arriva in viola dopo aver giocato con il Paris Saint-Germain, portando con sé una promettente esperienza internazionale. Tuttavia, le speranze dei gigliati di vedere l'attaccante Lorenzo Lucca vestire la maglia della Fiorentina sono svanite. Il club aveva manifestato un forte interesse per il giovane dell'Udinese, ma le trattative non sono giunte a una conclusione positiva.