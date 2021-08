Calciomercato Udinese – Assurdo: niente Lapadula? Ecco chi può arrivare!

L'Udinese ha bisogno di un centravanti. Non finiremo mai di ripeterlo. Ogni giorno dovrebbe essere quello giusto ma la firma tarda ad arrivare. La fumata bianca è prossima ma c'è sempre un ma. Dov'è Isaac Success? Il centravanti continua ad essere dato per scontato. O meglio, ad essere scontato dovrebbe essere il suo arrivo in bianconero. E' tutto pronto. Serve "solo" una firma. Pussetto è il titolare indiscusso. L'argentino sta bene e sarà difficile soffiargli il posto da titolare. Gotti continuerà con il suo solito 3-5-2. Pereyra tornerà a centrocampo e Success sarà pronto a diventare il nuovo perno del reparto offensivo friulano. Eppure c'è qualcosa che non torna... <<<