Mercato Udinese – Cherubini non lo riscatta / Il classe 2002 torna in Friuli

La situazione

Federico Cherubini

La stagione 2022/23 sta per avere inizio, per i club è tempo di fare delle valutazioni e tirare le somme. Per molti calciatori è arrivato il momento di prendere decisioni importanti.

Anche per molti bianconeri, il futuro è più che mai incerto. Molti giocatori faranno ritorno all'Udinese dopo un anno in prestito, mentre altri verranno riscattati dalle squadre in cui hanno militato la scorsa stagione .

Un giovane centrocampista bianconero, dopo l'anno di prestito alla Vecchia Signora, non è stato riscattato dal club torinese e farà ritorno in Friuli. Non perdiamoci in chiacchiere e facciamo il punto della situazione <<<