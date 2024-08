Mercato Udinese | Il no di Scuffet al Milan blocca la trattativa per Silvestri

Come riportato nei giorni scorsi, il Milan aveva pensato a Simone Scuffet , operazione lampo, per sostituire l'infortunato Sportiello. L'idea dei rossoneri era quella di prendere in prestito il portiere, garantendogli anche un leggero aumento dell'ingaggio.

Fumata nera, secondo il Corriere dello Sport: né il Cagliari né lo stesso portiere sono convinti dall'offerta. Specialmente il giocatore non vuole lasciare un posto da titolare per uno in cui farebbe il secondo. Questa operazione era legata anche all'eventuale passaggio di Silvestri in rossoblù. Senza la partenza di Scuffet anche il portiere dei friulani dovrà tornare a cercare un'altra destinazione. Rimane sempre aperta la pista Monza. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in uscita. Il punto sull'affare Samardzic-Milan <<<