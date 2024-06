Mercato Udinese / Nome dalla Germania per sostituire Joao Ferreira

La dirigenza bianconera, ora è a caccia di difensori per rinforzare il reparto arretrato. Non solo Querfeld, difensore del Rapid Vienna, nella lista dei giocatori seguiti. Stando a quanto rivelato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l'Udinese sarebbe interessata a Timo Hübers, centrale tedesco classe 1996 in forza al Colonia. Dopo la retrocessione in Zweite Liga, il giocatore ha espresso la propria volontà di salutare. Nel suo contratto è presente una clausola per i club di Serie A che possono acquistarlo per di euro, ma è valida fino a sabato 8 giugno.