Calciomercato Udinese – Arrivano conferme su nomi grossi: “Attenzione”!

Sono giornate molto calde in casa Udinese. Juan Musso ha fatto i bagagli e De Paul lo ha seguito a ruota. Marino si è dato da fare. I due calciatori friulani alla fine sono andati via al prezzo richiesto dalla famiglia Pozzo. Adesso, però, è arrivato il momento di concentrarsi sul mercato in entrata. Primo obiettivo? Un portiere! Marino e i Pozzo stanno già lavorando all'operazione! <<<