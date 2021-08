Calciomercato Udinese – Sedetevi comodi: ecco tutti i nomi in ballo!

Il mercato in entrata dell'Udinese (e molto probabilmente anche quello in uscita) non è ancora terminato. Le ultime voci di mercato rivelano che, in chiave friulana, le ultime due settimane di agosto potrebbero essere infuocate. Marino ha i suoi obiettivi. Gotti ha espresso i suoi desideri. Le aspettative dei tifosi dopo le cessioni di De Paul e di Musso sono alte. Chi arriverà purtroppo (ancora) non lo sappiamo con certezza. Quello che sappiamo è che sono tanti i nomi in ballo e la lista è lunga. Sedetevi comodi. Ci pensiamo noi a farvi il punto della situazione. Cominciamo dal reparto offensivo. Ecco il primo nome <<<